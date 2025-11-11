العالم اليوم - كريستيانو رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا

انتم الان تتابعون خبر كريستيانو رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:21 مساءً - أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه انتقل للعيش في السعودية إيمانا منه بقدراتها مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه سعوديا.

وأضاف في كلمته ضمن منتدى "تورايز 2025 " المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه سعوديا، ويساعد في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجميع اكتشف أنه كان محقا، حينما اتخذ قرار الانتقال للرياض.

وأعرب اللاعب عن حبه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر في السعودية، لافتا إلى رغبته بأن يكون جزءا من المشروع الكبير في السعودية.

وكشف أيضا عن إيمانه بقدرة وطموح مشروع التطوير السعودي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلن في يونيو الماضي، أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، موضحا أن هذا كان أحد أسباب تجديده عقده مع نادي النصر.

وأكد أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان.

يذكر أن فريق النصر السعودي كان أعلن أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفا.

وقال رونالدو في فيديو نشره النصر وقتها عبر منصة "يوتيوب": "عائلتي دائما تدعم قراراتي، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة. السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جدا جدا، ولهذا نريد العيش فيها ونكمل حياتنا فيها".

وأضاف رونالدو: "هدفي بالطبع هو الفوز دائما بالألقاب المهمة مع النصر. مازلت أؤمن بذلك ولهذا السبب جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلا في السعودية".

ورأى كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي واحد من أقوي 5 بطولات دوري في العالم، وأن الذين يشاركون فيه يعلمون ذلك، قائلا:" متأكد بأن كأس العالم 2034 سيكون الأجمل في التاريخ".