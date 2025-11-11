القاهرة - محمد ابراهيم - شيماء سعيد تتصدر محركات البحث بعد وفاة زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.. تفاصيل العلاقة والخلافات السابقة

تصدر اسم شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن وفاته متأثرًا بإصاباته في حادث سير مأساوي. وظهرت شيماء في حالة انهيار تام، مطالبة جمهوره بالدعاء له، بعدما عاشا سويًا رحلة مليئة بالحب والخلافات والمفاجآت.

من هي شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي؟

تُعد شيماء سعيد من الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمتلك أكثر من 200 مليون متابع على تطبيق "تيك توك"، حيث تشارك متابعيها يومياتها ومقاطع قصيرة عن حياتها الشخصية. بدأت شهرتها بعد ظهورها في عدد من كليبات إسماعيل الليثي قبل انفصالهما لفترة، ثم عودتهما مجددًا بعد الصلح.

قصة زواجها من إسماعيل الليثي

تزوجت شيماء سعيد من الفنان الراحل عام 2016، وأنجبا ابنتين، بالإضافة إلى ابن يدعى رضا الشهير بـ "ضاضا"، والذي توفي في سبتمبر 2024 بعد سقوطه من شرفة منزل جدته في حادث مأساوي. شكلت هذه الحادثة نقطة تحول كبيرة في حياة الأسرة، خاصة أن إسماعيل دخل في حالة نفسية صعبة بعد وفاة ابنه.

شيماء سعيد تتصدر محركات البحث بعد وفاة زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.. تفاصيل العلاقة والخلافات السابقة

الخلافات والصلح قبل الوفاة

خلال العام الماضي، أثارت شيماء الجدل بعد ظهورها في بث مباشر عبر تيك توك تحدثت فيه عن معاناتها من سوء المعاملة من زوجها وأسرته، قائلة:

"كنت بتشتم ومردتش، ومكنتش بدخل ليهم بيت، كنت بدخل أسلم عليها وماكانتش بتسلم عليا... خلاص مش هرجعله، معايا بنتين ربنا يخليهم ليا ولأبوهم، بس عمرك ما هترتاح، مش مسامحاك ليوم الدين".

لكنها فاجأت جمهورها بعد ذلك بإعلان الصلح، من خلال مقاطع فيديو ظهرت فيها مع إسماعيل الليثي وهما يغنيان ويرقصان، وقدّم لها خلالها طقم ذهب كهدية تعبيرًا عن حبه واعتذاره، مؤكدة حينها أن الخلافات انتهت وأنهما عادا لاستكمال حياتهما سويًا.

بعد الحادث المأساوي

تصدرت شيماء الترند عقب الحادث الذي أودى بحياة زوجها، إذ نشرت مقاطع فيديو مؤثرة من المستشفى وهي تبكي وتطلب الدعاء له قائلة: "ادعوله يعيش.. هو طيب أوي ومفيش زيه". وبعد إعلان الوفاة، امتنعت عن الظهور واكتفت بنشر آية قرآنية عبر حسابها الرسمي.