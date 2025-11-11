بهتافات «تحيا مصر».. كبار السن يشاركون بكثافة أمام اللجان الانتخابية في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:33 مساءً - تواصل اللجان الفرعية بمحافظة الإسكندرية استقبال الناخبين لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية تعكس روح المشاركة والإصرار على دعم الدولة المصرية.

وشهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من كبار السن الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى من الصباح، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات «تحيا مصر» في مشهد يجسد انتماءهم الوطني وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

كما شهدت المحافظة توافدًا متزايدًا من الشباب والسيدات على لجان الاقتراع، حاملين الأعلام وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط أجواء من الحماس الوطني، في حين شهدت بعض المناطق مسيرات شعبية لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، شارك عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية في متابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها، مؤكدين أن المشاركة الواسعة من المواطنين تعكس وعيهم الوطني ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية.

وفي سياق متصل، واصلت غرفة العمليات الرئيسية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية عملها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان.

وترأس غرفة العمليات الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، بمشاركة حسن خاطر أمين التنظيم، وبمتابعة النائبين سامح السايح وأحمد المصري، والمهندس البديوي السيد، ووائل إيريرا، والكاتب الصحفي حسني حافظ، وعدد من الأمناء المساعدين والأمناء النوعيين بالمحافظة.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر الخمس بالمحافظة، والتواصل الفوري مع غرف العمليات الفرعية بالأقسام والوحدات الحزبية، تنفيذًا لتوجيهات قيادة الحزب في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها لضمان نجاح العرس الديمقراطي، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين.

وقال عبدالعزيز: "ندعو جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، فصوت كل مواطن هو قوة للديمقراطية وواجب وطني علينا جميعًا، للمساهمة في رسم مستقبل مصر."

من جانبه، أوضح حسن خاطر، أمين التنظيم بالحزب، أن غرف العمليات الفرعية تعمل بشكل متكامل مع الغرفة الرئيسية لمتابعة عملية التصويت وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الشباب والسيدات يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة ودورهم في دعم الحياة الديمقراطية.