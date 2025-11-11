العالم اليوم - التحويلات النقدية تنعش صحة الفقراء.. دراسة تكشف السر

انتم الان تتابعون خبر التحويلات النقدية تنعش صحة الفقراء.. دراسة تكشف السر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:25 مساءً - كشفت دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة "The Lancet"، وأجراها باحثون من كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، عن تأثيرات مذهلة لبرامج التحويلات النقدية الحكومية واسعة النطاق، إذ أظهرت أنها ساهمت في تحسينات صحية كبيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في صحة الأمهات والأطفال.

فبحسب الدراسة، فإن النساء اللواتي حصلن على دعم نقدي حكومي كن أكثر إقبالا على طلب الرعاية الصحية في مراحل مبكرة من الحمل، كما ازدادت نسب الولادات التي جرت داخل المرافق الصحية وتحت إشراف عاملين صحيين مؤهلين.

تحليل ضخم شمل ملايين الولادات

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات لأكثر من مليوني ولادة حية ونحو مليون طفل دون سن الخامسة في 37 دولة، من بينها هايتي ومالاوي وكمبوديا، خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2019.

ووجدوا أن التحويلات النقدية الحكومية لم تحسن فقط صحة الأمهات، بل منحت النساء قدرة أكبر على تخطيط الحمل واستخدام وسائل تنظيم الأسرة وقت الحاجة، في حين أظهرت الدول التي شملت برامجها شرائح سكانية أوسع نتائج أكثر فاعلية.

وقال الدكتور آرون ريخترمان، أستاذ مساعد في الأمراض المعدية وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "بينما تفكر العديد من الدول في مستقبل برامج التحويلات النقدية – بما في ذلك الدخل الأساسي أو المضمون – تبرز هذه الأبحاث الفوائد الصحية الواسعة التي يمكن أن تحققها هذه البرامج".

فوائد تمتد إلى الأطفال

لم تقتصر النتائج الإيجابية على الأمهات، بل شملت الأطفال أيضا. فقد أظهرت الدراسة أن الأطفال في الدول التي تطبق برامج التحويلات النقدية كانوا أكثر احتمالية للاعتماد على الرضاعة الطبيعية الحصرية، وأكثر حصولا على غذاء صحي كاف، كما ارتفعت معدلات التطعيم ضد الحصبة بينهم.

وساعدت هذه البرامج كذلك على خفض معدلات الإسهال وسوء التغذية، وهو ما يعد تحولا كبيرا في المؤشرات الصحية العامة.

ورغم أن الدراسات السابقة كانت تربط بين التحويلات النقدية والتعليم أو التغذية، إلا أن هذه الدراسة – وفقا للباحثين – تعد من أوائل الدراسات التي أثبتت تحسنا صحيا شاملا على مستوى السكان، بما في ذلك غير المستفيدين مباشرة من الدعم النقدي.

في مواجهة الفقر العالمي

تأتي هذه النتائج في وقت يعيش فيه أكثر من 20% من سكان العالم على أقل من 3.65 دولار يوميا، بينما يعيش 700 مليون شخص على أقل من 2.15 دولار يوميا، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف الدكتور ريخترمان: "من المرجح أن هذه الفجوة قد اتسعت منذ ذلك الحين".

وأشار إلى أن هذه النتائج لا تقتصر أهميتها على الدول الفقيرة فقط، بل تمتد أيضا إلى النقاشات الدائرة في الولايات المتحدة حول برامج الدعم الاقتصادي. فقد تزامن نشر الدراسة مع تخفيضات فيدرالية في برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، ما أدى – وفقا لأبحاث الفريق ذاته – إلى زيادة معدلات نقص الغذاء بين الأميركيين.

نموذج ملهم.. من فلينت إلى العالم

استشهدت الدراسة بتجارب محلية في مدن أميركية مثل فلينت، ميشيغان، التي أطلقت مبادرة Rx Kids، حيث تحصل كل أم حامل على 1500 دولار أثناء الحمل و500 دولار شهريا خلال السنة الأولى من حياة الطفل، بغض النظر عن مستوى الدخل، وهي مبادرة تهدف إلى الحد من الفقر وتحسين صحة الأطفال.

واختتمت الدكتورة هارشا ثيرومورثي، أستاذة ورئيسة قسم سياسات الصحة والمؤلفة المشاركة، بالقول: "تعزز الأدلة من هذه الدراسة الحجة لتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية. فقد أثرت هذه البرامج ليس فقط على الأمهات، بل على أطفالهن أيضا، وأدت إلى مجموعة واسعة من التحسينات الصحية".

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تُقدم أداة علمية قوية لصانعي القرار في سعيهم لتطوير سياسات اقتصادية وصحية أكثر عدلا وفاعلية في الدول الفقيرة – وربما في الدول الغنية أيضا.