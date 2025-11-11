الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت مصممة الأزياء المصرية آن الرفاعي تفاصيل صادمة عن طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد زواج استمر أكثر من أربعة عشر عامًا أثمر عن ابنتين، مؤكدة أن قرار الانفصال جاءها بطريقة غير متوقعة.

آن الرفاعي تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها من كريم .. صور

وأوضحت الرفاعي في بيان عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تلقت خبر الطلاق من خلال "ستوري" نشره كريم، دون ورقة رسمية أو إخطار من مأذون، معربة عن استيائها من الطريقة التي تم بها الإعلان، رغم صمتها الطويل حفاظًا على بيتها وأسرتها.

تصريحاتها أثارت موجة واسعة من التفاعل بين الجمهور، الذي عبّر عن صدمته من الأسلوب الذي تم به الطلاق، خاصة أن الثنائي كان يُنظر إليهما كأحد أكثر الأزواج استقرارًا في الوسط الفني.

في المقابل، أعلن كريم محمود عبد العزيز رسميًا عبر "إنستغرام" انتهاء إجراءات الطلاق، مؤكدًا احترامه لطليقته قائلاً: "الطلاق شرع ربنا، وأكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، ومهما حصل ستظل أم بناتي وأنا أبوهم." وأضاف أن محاولاتهما المستمرة للحفاظ على الحياة الزوجية لم تنجح، وأن الانفصال لم يكن بسبب أي طرف ثالث.

وتعود خلفية الأزمة إلى الشهور الأخيرة، حين تصاعدت الشائعات حول خلافات بين الزوجين، بالتزامن مع أخبار غير مؤكدة عن ارتباط كريم بالفنانة دينا الشربيني، ورغم نفي الطرفين وظهورهما معًا في إحدى حفلات الفنانة روبي، فإن العلاقة لم تستقر طويلًا لتصل إلى قرار الانفصال النهائي.