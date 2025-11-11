الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء أن طائرة شحن عسكرية على متنها 20 شخصا، تحطّمت عند الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا وسقوط قتلى

وأفادت الوزارة بداية على منصات التواصل الاجتماعي "تحطّمت طائرة الشحن التابعة لنا من طراز سي-130 التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية".



وأشارت في وقت لاحق إلى أن "طائرتنا التي تحطمت كانت تنقل 20 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم"، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.



وفي حين لم تعلن الوزارة سقوط قتلى، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضمنيا بقوله "رحم الله شهداءنا".



وطلبت وزارة الدفاع التركية من وسائل الإعلام "عدم نشر أي صور" للحادث، مع بدء تداول مقاطع فيديو قيل إنها تُظهر لحظة وقوع الحادث.



وأظهر مقطعان مصوّران التُقطا من موقعين مختلفين طائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم ويتصاعد دخان أسود كثيف.



وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن نظيره الجورجي جيلا جيلادزي في طريقه إلى موقع التحطم.



وأكدت الداخلية الجورجية في بيان تحطم "طائرة عسكرية تركية" كانت متجهة إلى تركيا، مشيرة إلى أنها سقطت "على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية" مع أذربيجان.



وأعلنت فتح تحقيق في الحادث، واعدة بنشر "معلومات مفصلة" عنه قريبا.