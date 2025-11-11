نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| كارثة جوية على الحدود.. تحطّم طائرة عسكرية تركية ومصرع جنود وسط عمليات بحث مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفاة عدد من العسكريين الأتراك إثر تحطّم طائرة شحن عسكرية من طراز "سي-130" على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، مؤكدًا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على حطام الطائرة المنكوبة.

وفي كلمة متلفزة من العاصمة أنقرة، قدم الرئيس التركي تعازيه إلى أسر الضحايا قائلًا:

"رحم الله شهداء الجيش الذين لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة الشحن العسكرية على حدود أذربيجان وجورجيا".

وأشار أردوغان إلى أن فرق الإنقاذ تعمل بشكل مكثف، بالتعاون مع السلطات الأذربيجانية والجورجية، للكشف موقع سقوط الطائرة وتحديد ملابسات الحادث.

الدفاع التركية تكشف تفاصيل الرحلة ومسار الطائرة

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة المنكوبة كانت في طريق العودة من أذربيجان إلى تركيا عند تحطمها، موضحة في بيان رسمي أن التنسيق بين الدول الثلاثتركيا، جورجيا، وأذربيجان، يجري على أعلى مستوى لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وجاء في البيان:

"طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 تابعة لسلاحنا الجوي تحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا، أثناء عودتها إلى تركيا، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية."

أنباء متضاربة حول حادث آخر لطائرة عسكرية

وفي وقت سابق، أعلنت قناة "إيميدي" الجورجية عن تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية في المنطقة ذاتها، دون تأكيد رسمي من الجانب التركي حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أنه "لا توجد معلومات مؤكدة بشأن وجود ضحايا حتى اللحظة."

وتباين هذه الأنباء يعكس حالة الارتباك الأولي المصاحبة لمثل هذه الحوادث العسكرية الحساسة، قبل صدور البيانات الرسمية النهائية.