نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حجاج يوضح حقيقة الخلاف مع هاني محروس: "العلاقة قوية ولا مشاكل على الإطلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى النجم مصطفى حجاج بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود خلافات بينه وبين المنتج هاني محروس، مؤكدًا أن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل.

وقال حجاج خلال لايف على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "هاني محروس بالنسبة لي أستاذ وقدوة، وممكن يكون في شوية زعل على حاجات بسيطة، لكن في النهاية هو شريك نجاحي الأول والأخير. أحيانًا أدلع عليه وأعمل حاجات تزعله، لكنها أبداً ما تكون مشكلة".

وأضاف المطرب أن بعض الصحف تناولت أخبارًا غير صحيحة حول وجود أزمة بينهما بسبب عقد الاحتكار أو تدخل شركة الإنتاج في اختياراته الفنية، مشددًا على أن هذا الكلام غير دقيق: "هو زى الفل معايا، وأنا أعمل الأغاني اللي أحبها وكتر خيره".

وكشف حجاج أن بعض المنشورات السابقة التي كتبها في لحظة غضب ربما تسببت في سوء فهم لدى البعض، لكنه أكد أنه دائمًا يحرص على فصل الأمور الشخصية عن المهنية.

وأوضح: "اتسرعت وقتها، وخلطت بين الشغل والحاجات الشخصية، وده كان غلط، ولازم أفصل الاتنين عن بعض".

واختتم حديثه بتأكيد حبه وتقديره لهاني محروس: "هانى محروس أخويا الكبير، مينفعش أزعل منه ولا هو يزعل مني، وشغل رأس السنة موجود ومكمل".