نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يطبق سياسة صارمة لمكافحة المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مسؤولو رابطة الدوري الإسباني (الليجا) فريق ريال مدريد يوم الجمعة، في إطار حملتهم التوعوية السنوية، والتي تهدف إلى توضيح قواعد حظر المراهنات على مباريات الدوري الإسباني أو أي بطولات يشارك فيها النادي، ومنع استخدام المعلومات الداخلية، أو تقديم أو تلقي مكافآت من أطراف خارجية.

وأكدت مصادر بالنادي لصحيفة آس أن ريال مدريد يتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه أي ممارسات تتعلق بالمراهنات أو التلاعب بالنتائج، مؤكدين أن الالتزام بالقوانين الداخلية والخارجية أولوية مطلقة بغض النظر عن العواقب القانونية.

وشارك اللاعبون في الدورة التدريبية التي نظمتها الرابطة، والتي ركزت على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين لتفادي أي مشاكل قانونية أو رياضية، خاصةً فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات، والذي يُعرف بأنه أي فعل أو امتناع متعمد يغير نتيجة أو مسار المنافسة للحصول على ميزة غير مستحقة.

ويشدد ريال مدريد على تطبيق قواعد صارمة داخل جميع أقسام النادي، بدءًا من الفريق الأول مرورًا بأكاديمية الشباب، لضمان الرقابة الكاملة على جميع الفرق في كرة القدم وكرة السلة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية والرياضية.