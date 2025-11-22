نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتصدر تريند جوجل بعد أول ظهور له بعد الحادث ويشعل حفلاته بحماسة استثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان أحمد سعد مؤشرات البحث على محركات جوجل، بعد أن أحيا أولى حفلاته ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، وذلك بعد أيام قليلة من تعرضه لحادث سير على طريق العين السخنة، الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى لفترة قصيرة للاطمئنان على صحته.

وخلال الحفل، حرص أحمد سعد على مداعبة جمهوره، قائلاً: "إيه اليوم الحلو ده! دي أول حفلة بعد الإصابة بس مش هرقص، هغني بس علشان لو رقصت نصي التحتاني ممكن أخرج من غيره وانتوا ترقصوا"، في لفتة أظهرت روحه المرحة وحبه للتواصل مع محبيه رغم الظروف الصحية التي مر بها.

يُذكر أن سعد كان قد حضر قبل ذلك حفل زفاف ابن الفنانة ريم مصطفى، في أول ظهور علني له بعد خروجه من المستشفى، حيث عبّر عن سعادته بالعودة للجمهور والفن، مؤكدًا أنه يشعر بالامتنان الكبير لكل من دعمه ووقف إلى جانبه أثناء محنته الصحية.

وقال سعد: "مش أكتر من 5 أيام وأكون رجعت بإذن الله لشغلي، وبحمد ربنا أن الحادث طلع بأقل الخساير وربنا قدر ولطف، وبشكر كل الناس على محبتها الكبيرة اللى ظهرت في المحنة دي".

عودة أحمد سعد للجمهور لم تكن مجرد حضور، بل كانت تأكيدًا على استعادة نجمنا نشاطه الفني تدريجيًا، حيث لاقت حفلاته الأخيرة تجاوبًا واسعًا من الجمهور الذي حرص على مشاركته فرحته بالعودة، مما جعله يتصدر التريند ويثبت أن جماهيره ما زالوا ينتظرون كل جديد منه على المسرح وخارج المستشفى.

ومن خلال هذه العودة القوية، يثبت أحمد سعد أنه قادر على تجاوز الصعاب والعودة بحماس أكبر من أي وقت مضى، وهو ما جعله حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة من القلق على حالته الصحية.