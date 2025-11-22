العالم اليوم - وصفهم بالعصابات.. ترامب "ينهي حماية" جالية عربية في مينيسوتا

انتم الان تتابعون خبر وصفهم بالعصابات.. ترامب "ينهي حماية" جالية عربية في مينيسوتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 06:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنهى وضع الحماية المؤقتة من الترحيل على الفور للجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "العصابات الصومالية ترهب شعب تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات تضيع. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر".

وأضاف: "أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أنهي بموجب هذا القرار الذي يسري على الفور وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا".

ويشير "وضع الحماية المؤقتة" إلى برنامج يسعى للحد من عمليات الترحيل، حاولت إدارة ترامب مرارا وتكرارا إضعافه.

وتحتضن مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة، فر كثير منهم من تردي الأوضاع الأمنية في بلدهم الواقع شرقي إفريقيا.

لكن عدد المهاجرين الذين سيتأثرون بإعلان ترامب رغبته في إنهاء وضع الحماية قد يكون ضئيلا للغاية، إذ قدر تقرير تم تقديمه للكونغرس في أغسطس عدد الصوماليين المشمولين بالبرنامج بـ705 مهاجرين فقط على مستوى البلاد.

وأنشأ الكونغرس برنامج منح وضع الحماية المؤقتة عام 1990، وكان الهدف منه منع ترحيل الأشخاص إلى دول تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أهلية أو ظروف خطيرة أخرى.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية لاستعادة منصبه في البيت الأبيض العام الماضي، بأن إدارته ستُرحل ملايين الأشخاص، وفي إطار حملة أوسع نطاقا لتبني سياسات هجرة متشددة، تحركت إدارته لسحب مختلف أشكال الحماية التي كانت تسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني.

وشمل ذلك إنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ600 ألف فنزويلي و500 ألف هايتي، ممن مُنحوا الحماية في عهد سلفه جو بايدن.

كما سعت إدارة ترامب إلى الحد من أشكال الحماية التي كانت تُمنح سابقا للمهاجرين من كوبا وسوريا، من بين دول أخرى.