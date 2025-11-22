العالم اليوم - فيديو.. احتجاجات ومواجهات بسبب زيارة فريق إسرائيلي لإيطاليا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. احتجاجات ومواجهات بسبب زيارة فريق إسرائيلي لإيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 06:24 صباحاً - تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في بولونيا واشتبكوا مع الشرطة الإيطالية، مساء الجمعة، احتجاجا على استضافة المدينة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذي واجه فيرتوس بولونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأقيمت المباراة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وهتف المتظاهرون ضد إسرائيل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وأطلقوا الألعاب النارية، بينما أطلقت الشرطة مدافع المياه على المتظاهرين.

وفاز الفريق الإيطالي بالمباراة بنتيجة 99 مقابل 89.

وقبل المباراة، استبعد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي تغيير موعد المباراة، قائلا: "ليس من المعتاد أن يملي مثيرو الشغب أجندة الأحداث في إيطاليا".

وقال ماتيو ليبوري عمدة بولونيا لوسائل الإعلام المحلية: "إنها مباراة خطيرة لكنها ستلعب".

ودعا ليبوري المتظاهرين إلى "عدم المجيء وتدمير المدينة، لأن ذلك ليس في صالح القضية الفلسطينية أو السلام".

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أحداث رياضية عدة في أوروبا احتجاجات ضد إسرائيل، بما في ذلك مباراة تصفيات كأس العالم في مدينة أوديني الإيطالية خلال شهر أكتوبر الماضي، وسباق للدراجات الهوائية في إسبانيا في سبتمبر.