نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زلزال جديد يضرب جزيرة قبرص بقوة 5.9 ريختر دون خسائر بشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جزيرة قبرص، مساء اليوم الأربعاء، هزة أرضية ثانية بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطي، الذي أوضح أن مركز الزلزال وقع في البحر على عمق متوسط، ما جعله محسوسًا في عدد من المدن القبرصية والمناطق المجاورة.

وأفاد موقع العربية أن السلطات القبرصية أعلنت حالة استنفار محدودة لمتابعة تداعيات الزلزال، مشيرة إلى أن فرق الحماية المدنية والإنقاذ لم تسجّل أي إصابات أو انهيارات حتى الآن.

يُذكر أن الجزيرة شهدت في وقت سابق من اليوم هزة أرضية أولى خفيفة نسبيًا شعر بها السكان في بعض المناطق الساحلية، قبل أن يتبعها الزلزال الثاني الذي أثار القلق لدى المواطنين في دول شرق المتوسط.