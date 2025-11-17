العالم اليوم - ترامب يعفو مجددا عن أحد منفذي هجوم الكابيتول

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعفو مجددا عن أحد منفذي هجوم الكابيتول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:20 مساءً - عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن أحد المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وهو أحد آخر من بقي في السجن بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وكان دان ويلسون، أحد أفراد ميليشيا "حراس القسم" اليمينية المتطرفة، قد شارك في اقتحام الكابيتول. وقد عفا عنه ترامب يوم تنصيبه في 20 يناير 2025 مع 1500 من مثيري الشغب الآخرين، إلا أنه بقي في السجن بسبب إدانة منفصلة تتعلق بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في منزله بولاية كنتاكي.

وحكم على ويلسون بالسجن خمس سنوات، وكان مقررا إطلاق سراحه عام 2028.

ونص المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن العفو "شامل وغير مشروط".

وقال محامياه، جورج بالاس وكارول ستيوارت، في بيان لوسائل إعلام أميركية من بينها موقع "بوليتيكو"، إن "دان ويلسون رجل طيب. بعد أكثر من سبعة أشهر في السجن ظلما، يشعر بالارتياح للانضمام إلى أقاربه". وأكدا أن "فعل الرحمة هذا لا يعيد إليه حريته فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على التجاوزات التي قسمت هذه الأمة".

وفي فبراير، كانت إدارة ترامب قد أعلنت أن مرسوم العفو لا يشمل الإدانة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، باعتبارها غير مرتبطة مباشرة بأحداث السادس من يناير. لكن وزارة العدل عدلت موقفها بعد أسابيع، معتبرة أن العفو يجب أن يشمل أيضا الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة لأنها اكتشفت أثناء بحث أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أعمال الشغب.

ولطالما قلل ترامب من خطورة الهجوم على الكابيتول، واصفا السادس من يناير بأنه "يوم حب" و"فيض من المودة" تجاهه.

في ذلك اليوم، اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لمنع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في هجوم هز الولايات المتحدة والعالم وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.