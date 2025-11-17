أحمد بندارى: ننظر تجاوزات فى 40 دائرة انتخابية.. وإعادة الانتخابات خيار مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تنظر حالياً في تظلمات وشكاوى بشأن تجاوزات انتخابية وقعت في حوالي 40 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أكد بنداري أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد مستمر لفحص كافة الطعون والمخالفات المرصودة، سواء التي قُدمت رسمياً أو التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن القرارات ستُتخذ بناءً على أدلة ومستندات، وأن الهيئة لن تتردد في إعادة الانتخابات جزئياً في دائرة أو أكثر، أو حتى إلغاء المرحلة بأكملها، إذا ثبت وجود "عيب جوهري" يؤثر على إرادة الناخبين.

وحول مسألة تسليم محاضر الفرز، أوضح بنداري أن القانون يمنح الحق في الحصول على نسخة من المحضر للمرشح أو وكيله الرسمي بموجب توكيل، وليس لأي مندوب، وأشار إلى أن بعض الطعون المقدمة للهيئة مرفق بها بالفعل صور من هذه المحاضر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو حماية إرادة الناخب وضمان سير العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة، لتبقى مصر "منارة للديمقراطية".