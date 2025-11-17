وزارة التربية والتعليم تحدد شروط صرف حافز 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط صرف حافز التدريس للمعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي الشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية :-

. أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين .

- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة .

. ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفاه وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز .

. ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف .

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم المديريات بإتخاذ اللازم نحو التنبيه علي المختصين بالمديريات بسرعة إتخاذ إجراءات صرف الحافز المشار إليه المستحقين بعاليه اعتبارا من شهر نوفمبر ۲۰۲٥ في أقرب وقت ممكن ، ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية .