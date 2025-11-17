العالم اليوم - نعيم قاسم ينتقد التضييق المالي الأميركي على حزب الله

انتم الان تتابعون خبر نعيم قاسم ينتقد التضييق المالي الأميركي على حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:16 مساءً - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الاثنين، إن الولايات المتحدة تمارس "وصاية مباشرة" على لبنان، منتقدا ما وصفه بالتضييق المالي على حزب الله.

وأوضح قاسم، خلال فعالية إحياء الذكرى الأولى لاغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في حزب الله محمد عفيف، أن ما يجري "عدوان موصوف" يستهدف "السيطرة على لبنان وتجريده من عناصر قوته"، محملا الحكومة والدولة مسؤولية وضع خطة مواجهة.

وشدد على أن "العدوان هو المشكلة وليس المقاومة"، معتبراً أن "الانتشار جنوب الليطاني والقبول بالتفاوض وبنود ورقة براك (المبعوث الأميركي لسوريا) تمثل "تنازلات".

واتهم قاسم واشنطن بالسعي إلى "إثارة الفتنة وتعديل الموازين الداخلية"، وبالوقوف خلف "انهيار العملة وإفلاس المصارف وتعطل الاقتصاد وعرقلة ملفات النفط".

كما اعتبر أمين عام حزب الله أن زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت تهدف إلى "التضييق ماليا على حزب الله واللبنانيين"، داعيا الحكومة وحاكم مصرف لبنان إلى "وقف الإجراءات التي تزيد الضغط على المواطنين".