بسمة وهبة تشعل النار وتطالب بمنع مايا دياب من دخول مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - اشتعلت أزمة حادة بين الإعلامية بسمة وهبة والفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد أن تقدمت وهبة ببلاغ رسمي تطالب فيه بمنع دخول مايا إلى مصر، على خلفية تصريحات الأخيرة التي اعتبرتها مسيئة للمصريين في خضم الجدل المثار حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

بسمة وهبة تطالب بمنع مايا دياب من دخول مصر

بسمة وهبة لم تتردد في توجيه رسالة غاضبة لمايا، مؤكدة رفضها التام لأي إساءة متبادلة بين الشعبين. وقالت في تصريحاتها: "ولا مصري يغلط في لبناني، ولا لبناني يغلط في مصر.. وكلمة (اخرسوا) ما تتقالش للمصريين، ومينفعش الهجوم على بلد بحجم مصر".

بداية الشرارة

الخلاف اندلع بعدما خرجت مايا دياب للدفاع عن صديقتها الفنانة دينا الشربيني، معتبرة أن الهجوم عليها مبالغ فيه. هنا ردّت بسمة وهبة بعنف، مؤكدة أن مايا تجاوزت حدودها بتدخلها في شأن مصري خالص، وقالت بحدة: "إنتي مش من بلدنا.. ما تطوّلي لسانك على المصريين واحترمي نفسك".

مايا دياب تدافع عن موقفها

ومن جانبها، حاولت مايا تهدئة الموقف، موضحة أنها تحدثت بدافع إنساني وفني، وليست رغبة في الهجوم على المصريين. وقالت إن دفاعها عن دينا الشربيني جاء من منطلق الصداقة والإنسانية، مشيرة إلى أن ما تتعرض له دينا على السوشيال ميديا تجاوز حدود النقد المقبول.

وأكدت مايا أنها تعتبر نفسها جزءًا من العالم العربي، وأن موقفها لا يحمل أي إساءة لمصر أو لشعبها، بل تعبير عن تعاطفها مع صديقة تمرّ بأزمة شخصية.