غدًا.. إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية من انتخابات مجلس النواب 2025، الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو غداً الثلاثاء الموافق 18/11/2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبشأن انتخابات المرحلة الأولى، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطالب السيد الرئيس، الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.