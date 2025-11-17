وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:24 مساءً -

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة اليوم الإثنين، الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل السوداني والوفد المرافق له، وذلك في حضور مساعدي الوزير المعنيين.

رحب الوزير بالضيف السوداني والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية ودعم الجهود الرامية إلي تحقيق العدالة الناجزة التي تُلبي تطلعات المواطنين بكلا البلدين .

ومن جانبه أبدى وزير العدل السوداني سعادته باللقاء ، مُشيدًا بما شاهده بالعاصمة الجديدة من تطور ونهضة حديثة موجهاً الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً ممثله في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما أصدره من قرارات إنسانية في شأن السودانيين عقب الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان ، واستقبال جمهورية مصر العربية لهم بوافر الترحاب وتقديم الخدمات اللازمة في كل ما يتعلق بحياتهم المعيشية .

وأكد الوزير ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية السودان