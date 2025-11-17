نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام حزب الله اللبناني: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم على أن الوصاية الأمريكية الكبيرة على لبنان خطر كبير جدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة في ذكرى مقتل القائد الإعلامي محمد عفيف يوم الاثنين، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان وليست وسيطا بل راعية للعدوان".

وصرح الشيخ قاسم بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن إسرائيل متغولة وأمريكا تدعمها.

وأفاد أمين عام حزب الله بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.

وتابع قائلا: "فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان وليفرج عن الأسرى"، مؤكدا أنهم يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض في الداخل".

وذكر أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان إبتدائي يهدف إلى السيطرة على لبنان.

ودعا الشيخ قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي.

وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة، وإلا لما استهدف".

وذكر أن "العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرا حقيقيا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق".

في ما يلي أهم ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني:



- لبنان لم يحصل على استقلاله إلا بالمعاناة والموقف وقد رضخت فرنسا للضغوط الشعبية وحصل لبنان على استقلاله.

- في الاستقلال كان المسلمون والمسيحيون معا ولذلك حرروا البلاد.

- إسرائيل لا تقبل "اليونيفيل" ولا الجيش اللبناني بل تريد أن تسيطر بحجج مختلفة.

- إسرائيل تعتدي على الجميع.

- الدولة مسؤولة بكامل أركانها عن وضع برنامج لإنهاء هذا الاحتلال والعدوان هو المشكلة وليس المقاومة.

- نحن أمام عدوان خطير له امتداداته ويجب أن نواجهه بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية.

- نحن جزء منها ونريد لها أن تنجح في بناء لبنان وتحرير لبنان.

- نحن شركاء في هذا البلد ولنا كلمتنا ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى الحليفة.

- إعلان الاستعداد للتفاوض هو تنازل.

- الحكومة تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لوقف الخروقات.

- الانتشار جنوب الليطاني هو تنازل وإعلان القبول بالتفاوض هو تنازل وإقرار بنود ورقة براك هو تنازل.

- نحن نريد حقوقنا وأرضنا وأسرانا واقتصادنا ومن حقنا أن نحصل على هذه الحقوق.

- الإسرائيلي يقول إن القصف جاء بعد التنسيق مع الأمريكي وهذا مطلوب منه لذا يوظفها في إطار دور واشنطن.

- هناك تدخل أجنبي يريد إحداث فتنة داخلية وتعديل بالموازين الداخلية.

- الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التفكير وعن وضع برامج للمواجهة حتى نتمكن من التصدي لهذا العدوان.

- العدوان الاسرائيلي هو المشكلة وليس الجيش اللبناني وأداءه.

- قبل أيام تم إرسال وفد من الخزانة الأمريكية بهدف التضييق ماليا على حزب الله وكل اللبنانيين.

- معظم أركان الفساد في لبنان بيادق في يد أمريكا

- أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على كل اللبنانيين.

- قيادات سياسية من طوائف مختلفة تقول إن هناك "بخّا للسم" أي أن هناك تحريضا وكلاما كاذبا لإثارة الفتنة.

- العملة انهارت في لبنان بسبب أمريكا، والبنوك أفلست بسببها، والاقتصاد تضرر بسببها.

- الولايات المتحدة منعت وصول الكهرباء من مصر والأردن، وعطلت النفط من خلال طريقة العمل واستدراج العروض.

- الرئيس بري هو ركيزة استقرار لبنان.

- نحن نتحمل الضغوط وهو نوع من أنواع الصمود، نحن إيجابيون ونعيش على الأمل.

- نحن نؤمن أن هذا الزمن هو زمن الصمود وصناعة المستقبل.

- اليوم هناك ضغوطات كثيرة لكنها لن تنجح مع الصمود، ونتحملها كمرحلة ولا نقبل أن نصبح عبيدا لأحد.

- مستوى قوة أهلنا ومجتمعنا غير مسبوقة وهذه القوة لا يمكن أن تُهز

