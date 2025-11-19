نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رولا محمد صبري: والدي عمره مافكر في الفلوس وكان يوقع "على بياض" لنادي الزمالك.. وحب الناس هون علينا وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت رولا محمد صبري، ابنة نجم نادي الزمالك الراحل محمد صبري، عن حلمها وطموحاتها وعلاقتها بوالدها الراحل.

وقالت رولا خلال استضافتها ببرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «بتمنى أكون إعلامية وأحقق حلمي في المجال ده، ودايمًا كنت بشوف والدي قدوتي في الإعلام».

وكشفت عن اللحظات الصعبة التي عاشتها عند تلقيها خبر وفاة والدها، قائلة: «كنت أول واحدة عرفت بخبر وفاة والدي ودخلت في حالة صدمة».

وأضافت أنها ورثت منه ملامحه لدرجة أن الجميع كان يربطها به فور رؤيتها: «الناس كانت دايمًا تعرف إني بنت محمد صبري من الشبه الكبير بينا».

وتابعت: «كل المدرسين في مدرستي كانوا بيحبوا والدي لأنه كان بيقدم الخير للجميع».

وأشارت إلى علاقتها المميزة بشقيقها آسر، مؤكدة: «كنت بشوف آسر أخويا كأنه حتة مني بسبب التشابه في الوجه كبير جدًا».

واختتمت: «والدي عمره ما فكر في الفلوس وكان يوقع لنادي الزمالك "على بياض"، وحب الناس هون علينا وفاة والدي ».