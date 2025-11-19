نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -14" بجمهورية مصر العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت القوات المشاركة فى التدريب المشترك "ميدوزا -14" بالقواعد البحرية والجوية العسكرية بجمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية حيث إنطلقت فعاليات التدريب الذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمـد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية العسكرية، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والفرنسية بالإضافة إلى مشاركة 12 دولة أخرى بصفة مراقب.

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أ ح شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مؤكدًا أن التدريب يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى التكتيكات العسكرية الحديثة بما يعزز التعاون العسكرى ويدعم العمل المشترك بكفاءة وإقتدار.

وعقب مراسم الإفتتاح تفقد قادة الدول المشاركة معرضًا للأسلحة والمعدات المخطط إستخدامها خلال مراحل التدريب المختلفة.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب.