نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بالبراجيل..ويؤكد ضبط منظومة العمل داخل محطات المناولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لرفع مستوى النظافة من خلال ضبط منظومة العمل داخل محطات المناولة ورفع كفاءة المعدات والسيارات العاملة إلى جانب دعم منظومة الجمع اليومي بالمراكز والأحياء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية بمحطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم وذلك لمتابعة أعمال رفع القمامة والتأكد من عدم وجود تجمعات بالمنطقة المحيطة.

وأوضح المحافظ أن محطة المناولة تستقبل يوميًّا ما يزيد على 300 طن من المخلفات ضمن منظومة العمل اليومية وتُسهم بشكل كبير في تسهيل وتقليل المسافات اللازمة لعمليات الجمع والنقل حيث يتم تجميع المخلفات من خلال سيارات صغيرة الحمولة تنقل إلى المحطة، على أن تتولى سيارات النقل الثقيلة نقل الكميات المجمعة مباشرة إلى المدفن الصحي بشبرامنت بما يرفع كفاءة العمل ويحد من أي تجمعات عشوائية للمخلفات بالمنطقة.

وخلال الجولة شدد المحافظ على الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تكثيف أعمال رفع القمامة على مدار الساعة وضمان نقلها أولًا بأول إلى المقلب العمومي دون تأخير مع عدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والسيد محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم واللواء أحمد ثابت رئيس مركز كرداسة.

