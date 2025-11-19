نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور مصطفى ثابت يقدم خالص العزاء للنائب محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم اسرة تحرير موقع جريدة دوت الخليج برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين، ونائب رئيس تحرير مؤسسة الأهرام في وفاة شقيقه الأكبر خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.



داعين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، ويعفُ عنه، ويجعل مأواه الفردوس الأعلى وان يلهم أسرته وعائلته الصبر والسلوان.