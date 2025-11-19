نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا بتوقيع البرنامج الشامل للتعاون مع روساتوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا بتوقيع البرنامج الشامل للتعاون مع روساتوم

شهدت العلاقات المصرية الروسية خطوة جديدة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين، وذلك خلال فعالية رسمية شهدت توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع مؤسسة روساتوم، بما يمثل دفعة قوية لمسار التعاون التكنولوجي والطاقة النووية.

تفاصيل الاتفاقية

جاء توقيع البرنامج الشامل ليضع إطارًا موسعًا للتعاون بين مصر وروسيا في عدد واسع من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع النووي الذي يعد أحد أهم محاور التنمية الاستراتيجية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة. الاتفاقية تتضمن تعزيز العمل المشترك في مشاريع الطاقة النووية السلمية، وتبادل الخبرات التقنية، وإقامة مشروعات بحثية وصناعية تخدم احتياجات البلدين.

التعاون في إنتاج النظائر المشعة

تضمن البرنامج التوسع في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في علاج الأورام، بما يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصحي المصري وتوفير علاجات حديثة للمرضى دون الحاجة إلى الاستيراد، مما يفتح المجال أمام تحقيق اكتفاء ذاتي في تقنيات الطب النووي.

تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

كما شملت الاتفاقية إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مشروعات القطاع النووي، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية الحديثة، ويتيح فرصًا أوسع لتصنيع المكونات الدقيقة محليًا، مما يقلل التكلفة ويرفع كفاءة التشغيل.

التعاون في قطاع الاتصالات

امتد نطاق الاتفاق ليشمل التعاون في مجالات الاتصالات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم البنية التكنولوجية للدولة ويعزز قدرتها على تبادل البيانات والخبرات مع الجانب الروسي في مجالات تتعلق بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.

أهمية الاتفاقية

توقيع هذه الاتفاقية يعكس ثقة متبادلة بين مصر وروسيا، ويؤكد التوجه نحو بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دعم التنمية في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز مكانة مصر كدولة تمتلك رؤية واضحة للتحديث العلمي والصناعي.