عاجل ـ وفق رواية إعلام إسرائيلي: استهداف قيادي بارز في كتائب القسام

أحمد جودة - القاهرة - وفق رواية إعلام إسرائيلي: استهداف قيادي بارز في كتائب القسام

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية استهداف طالت مسؤولا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

تفاصيل الاستهداف

حسب الرواية الإسرائيلية، فإن العملية جاءت ضمن سلسلة من الضربات التي يشنها الجيش ضد أهداف تقول إسرائيل إنها تابعة لحركة حماس، بينما لم تُصدر الحركة أي تعليق فوري حول الحادثة أو حجم الخسائر.

رواية الإعلام الإسرائيلي

أوضحت التقارير أن المستهدف يعد أحد المسؤولين البارزين في الجناح العسكري، دون الكشف هويته أو طبيعة دوره، في ظل استمرار حالة الغموض التي ترافق مثل هذه العمليات العسكرية.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تثير العملية ردود فعل فلسطينية وإقليمية خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل تصاعد التوتر الميداني واستمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق.