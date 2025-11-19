العالم اليوم - زيلينسكي يلتقي أردوغان.. وحديث عن "مقترحات سلام أميركية"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يلتقي أردوغان.. وحديث عن "مقترحات سلام أميركية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:25 مساءً - أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين من الجيش الأميركي في كييف غدا الخميس، وذلك في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن أن واشنطن تناقش شروط سلام محتمل مع روسيا.

وقال مسؤول أوكراني كبير لرويترز إن كييف تلقت "مؤشرات" بشأن مجموعة من المقترحات الأميركية لوضع حد للحرب في أوكرانيا والتي أجرت واشنطن مفاوضات بشأنها مع روسيا.

وأضاف المسؤول أن أوكرانيا تتدخل في إعداد هذه المقترحات.

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين كييف وموسكو منذ اجتماع في إسطنبول في يوليو الماضي.

ويبدو أن جهود إحياء مفاوضات السلام تكتسب قوة دفع رغم أن موسكو لم تظهر أي علامة على تغيير شروطها لإنهاء الحرب.

والتقى زيلينسكي بأردوغان بعد جولته في اليونان وفرنسا وإسبانيا، والتي استمرت رغم الأزمة السياسية في أوكرانيا بعد ما أثير عن فضيحة فساد أقال البرلمان على إثرها وزيري الطاقة والعدل اليوم.

ولا يزال زيلينسكي يسلط الضوء على المجهود الحربي، وقال أيضا إنه سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كيفية إحلال "سلام عادل" في أوكرانيا.

وقال: "بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب هو الأولوية القصوى لأوكرانيا".

وتسيطر القوات الروسية على نحو 19 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وتتقدم بشكل مطرد هناك بينما تشن هجمات من حين لآخر على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء.

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي ما زالت قريبة من كلا الجانبين، جولة أولى من محادثات السلام خلال أسابيع الحرب الأولى في عام 2022، والتي ظلت المحادثات الوحيدة من نوعها حتى هذا العام عندما بدأ الرئيس الأمير كي دونالد ترامب محاولة جديدة لإنهاء القتال.

وذكر الكرملين أن الممثلين الروس لن ينخرطوا في المحادثات، لكن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتركيا حول ما ستؤول إليه.

وذكر موقع أكسيوس أن واشنطن تنسق مع روسيا بشكل سري لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب.