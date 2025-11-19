نقابة المهن التمثيلية تنعى أشرف الجريسي وخالد شبانه في وداع مؤثر

القاهرة - محمد ابراهيم - خيم الحزن والأسى على الوسط الفني والإعلامي المصري بعد رحيل شخصيتين بارزتين تركتا إرثًا لا يُنسى، فقد فقدت مصر الفنان الكبير أشرف الجريسي، أحد أعمدة السيرك القومي، الذي أضاء مسارحه لعقود بعروضه الاستثنائية وأدائه المتميز الذي كان يجمع بين البهجة والفن الراقي، كما فقد الوسط الإعلامي والإبداعي المخرج الكبير خالد شبانه، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الذي أسهم برؤيته المبتكرة في تطوير المحتوى التلفزيوني المصري وفتح آفاق جديدة لدعم المبدعين وصناعة الفرص الحقيقية للشباب الموهوبين.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن الفقيدين سيظلان في ذاكرة الفن والإعلام، حيث ترك كل منهما بصمة لا يمكن محوها، فكان أشرف الجريسي نموذجًا للفنان الذي كرّس حياته لإسعاد الجمهور وإحياء فن السيرك المصري على أعلى المستويات، في حين كان خالد شبانه مثالًا للإعلامي والمخرج الذي جمع بين الرؤية الفنية والمهنية والالتزام بالقيم الإعلامية الرفيعة، مسهمًا في تطوير صناعة التلفزيون وتعزيز المحتوى المصري على مختلف القنوات.

وقد أعلنت النقابة عن إقامة عزاء الفنان أشرف الجريسي يوم الجمعة 21 نوفمبر بعد صلاة المغرب بمسجد عبدالرحمن الكواكبي، لدعوة جميع زملائه ومحبيه لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة الحزن الكبير على فراقه، معبرة عن تقديرها الكبير لمسيرته الفنية الطويلة التي أضاءت المسرح المصري بأعماله وابتسامته التي لم تفارق جمهور الفن لسنوات طويلة.

أما بخصوص المخرج خالد شبانه، فقد قالت النقابة في بيان رسمي: "لقد كان الراحل مثالًا للالتزام والأخلاق الرفيعة، وصاحب رؤية واضحة ساهمت في الارتقاء بالمستوى الإعلامي، كما كان داعمًا حقيقيًا للمواهب الجديدة، ومنح فرصًا للمبدعين لإظهار قدراتهم وترك بصمة حقيقية في الشاشة المصرية، فكانت رحلته حافلة بالإنجازات والإبداع والإصرار على تقديم الأفضل دائمًا."

وأضافت النقابة: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتهما وأصدقائهما ومحبيهما، وإلى كل العاملين في المجال الفني والإعلامي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان."

ورغم الألم الكبير لفقدان هذه الرموز، يبقى إرث أشرف الجريسي في عالم السيرك والفن التمثيلي، وإبداع خالد شبانه في الإعلام والتلفزيون، شاهدًا حيًا على مساهمتهما الفريدة في إثراء المشهد الثقافي المصري، ويستمر تأثيرهما في الأجيال القادمة من الفنانين والمبدعين الذين سيتذكرون دائمًا ما قدماه من فن وإبداع واحترافية عالية.