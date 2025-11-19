خالد النبوي يهدي تكريمه لعمال السينما: "كانوا يخاطرون بحياتهم وأنا خفت أضيّع تعبهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، وتحدث فيها خالد النبوي عن صناع السينما وإهدائه لهم تكريمه.

وقال خالد النبوي عن إهدائه تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميّز إلى عمال السينما، إنه أثناء تصوير فيلم "المهاجر"، كانوا يحضرون لمشهد تفجير يأخذ على الشاشة أقل من 10 ثوانٍ، وكانت ظروف العمل صعبة والعمال يمشون على حافة صور صغيرة ويحضرون أوقاتًا طويلة، فأشعرني ذلك بالخجل والخوف من أن لا أقوم بتأدية المشهد بشكل صحيح وأضيع تعبهم ومجهودهم.

لمحة عن مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).