خالد النبوي: 'إيناس الدغيدي قطعت عقدها معايا ولولاها مكنتش هقدر أعمل المهاجر'

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، وتحدث فيها خالد النبوي عن موقف إيناس الدغيدي الداعم له.

كشف “النبوي” إنه استمتع بالتمثيل أمام كاميرا المخرج الكبير يوسف شاهين “حسيت إني في زمن آخر، فيلم المهاجر جاءني بعد مسلسل بوابة الحلواني، ووقتها كان عـُرض عليّ أيضا قبل المهاجر فيلم” ديسكو ديسكو" وفيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، وأستاذ يوسف شاهين كنت عامل معاه (القاهرة منورة بأهلها)، وقالي لازم تتفرغ سنة عشان المهاجر، رحت للمخرجة إيناس الدغيدي قلتلها اللي حصل لاني ماضي معاها عقد فيلمها، قالتلي اجري على يوسف شاهين، هو أهم مني وأنا هقطع العقد، وكان ممكن جدا تقولي لأ ومعرفش أعمل الفيلم ده، فشكرا أستاذة إيناس الدغيدي".

مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).