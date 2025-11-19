العالم اليوم - وزير الدفاع البريطاني يحذر من سفينة روسية "غامضة"

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع البريطاني يحذر من سفينة روسية "غامضة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:25 مساءً - رصدت القوات المسلحة البريطانية سفينة روسية، يشتبه أنها تراقب شبكات الكابلات البريطانية الحيوية تحت البحر منذ مدة طويلة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن سفينة "يانتار" "التجسسية الروسية تتواجد حاليا على حافة المياه البريطانية"، مؤكدا أن هذه هي المرة الثانية التي ترصد فيها السفينة في المياه البريطانية.

وأكد الوزير البريطاني أن هذه السفينة "مصممة لجمع المعلومات الاستخباراتية ورسم خرائط الكابلات البحرية"، موضحا أن البحرية البريطانية نشرت فرطقات، وطائرات لمراقبة وتتبع تحركات السفينة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن سفينة "تانتار" التي تزعم روسيا أنها "سفينة بحثية"، تدار من قبل إدارة سرية للبحوث تابعة للقوات المسلحة الروسية.

ويبلغ طول السفينة 34 مترا، وتحتوي على عدة هوائيات وأجهزة رصد.

وذكرت الشبكة، أن السفينة مصممة لتعمل كـ"سفينة أم" لغواصات صغيرة تستطيع استكشاف أعماق البحار.

ويعتقد أن غواصتين متمركزتين على متن سفينة "يانتار" تستطيعان الوصول إلى أعماق 20 قدما تحت البحر.

وقال العديد من المراقبين الخارجيين إن روسيا تستغل هذه السفينة للتجسس.

ولكن موسكو نفى ذلك، وأكدت أن الغرض الوحيد من هذه السفينة هو البحث في المشاريع البحرية.

يرى خبراء أن روسيا قضت السنوات الأخيرة في رسم خرائط سرية للكابلات تحت البحر، بما في ذلك الكابلات العسكرية التي تحجب مواقعها.

وتستخدم الكابلات البحرية لنقل بيانات الإنترنت بسرعة وأمان بين القارات البلدان.

وفي سبتمبر، خلص أعضاء البرلمان والمجلس اللوردات في اللجنة الاستراتيجية الوطنية للأمن إلى أن الحكومة "مترددة جدا" في حماية الكابلات البريطانية تحت البحر.

فيما قال خبير التكنولوجيا البحثية الدكتور سيدهارت كوشال، إن خطوط الأنابيب التي تجلب الغاز إلى المنازل البريطانية هي الأكثر عرضة للخطر، وليس الكابلات البحرية.