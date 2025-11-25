نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاينانشال تايمز": كييف وافقت على الحد من عدد القوات الأوكرانية إلى 800 ألف جندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من مكتب فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وافقت على الحد من حجم قواتها المسلحة إلى 800 ألف فرد.

وبحسب الصحيفة، ترغب كييف في مناقشة القضايا الأكثر حساسية، المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية، خلال اجتماع بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام غربية أن خطة ترامب للتسوية الأوكرانية تدعو إلى خفض قوام القوات المسلحة الأوكرانية إلى 600 ألف جندي.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" أن "أوكرانيا وافقت على الخطة الأمريكية، لكنها ترغب في تعديل "بعض التفاصيل الصغيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيقدّم اليوم إلى مسؤولين روس خلال اجتماع معهم في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، "خطة مختصرة" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الخطة الجديدة تتألف من 19 بندا بدلا من 28. وكان ذلك بعد ما نقلته CBS عن مصادر أمريكية من أن الوزير دريسكول عقد لقاء مع وفد روسي في أبو ظبي، أمس الاثنين، استمر لعدة ساعات، وأن مباحثات الجانبين ستستمر اليوم الثلاثاء