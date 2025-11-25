نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وتأكيدات حول ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وتأكيدات حول ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، في لقاء رسمي شهد حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول وعدد من قيادات الشركة. واستعرض الجانبان مسار التعاون المشترك بين مصر والشركة، وناقشا مشروعات الطاقة وخطط الاستثمار خلال السنوات المقبلة.

تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التعاون مع شركة إيني

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقديره للتعاون القائم مع شركة إيني، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. كما أشاد بالدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة عبر دعم العديد من المشروعات التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون بما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

تصريحات الرئيس حول مناخ الاستثمار وحقوق الشركاء

شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدعم توسع الشركات في أعمال البحث والاستكشاف. وأكد أن مصر مستمرة في تطوير بنيتها التحتية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة والغاز المسال.

خطط شركة إيني لضخ استثمارات جديدة في مصر

استعرضت شركة إيني خطتها لضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات تطوير الحقول القائمة وزيادة عمليات الاستكشاف. كما أبدت الشركة اهتمامًا بالتوسع في مجالات أخرى مثل التعدين، إلى جانب استمرار أعمالها في قطاع البترول.

مستجدات أعمال الشركة ومشروعات الغاز

شهد اللقاء استعراضًا للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، من بينها تطورات ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وأكدت الشركة اعتزازها بالتعاون الممتد مع مصر، مشيدة بجهود الدولة الداعمة لقطاع الطاقة.

تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية وإيني

أشاد وزير البترول بالتعاون القائم مع الشركة الإيطالية، مؤكدًا اهتمامها بزيادة مستويات الإنتاج والتوسع في الاستثمارات. كما أكد أن الشركة تواصل دورها الفعال في دعم المجتمعات المحلية إلى جانب مشروعاتها الإنتاجية.