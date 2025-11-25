نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الوزير الأول الجزائري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الوزير الأول الجزائري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر

شهدت القاهرة لقاءً مهمًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيفي غريب، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث تناول الجانبان تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الملفات الإقليمية المشتركة.

الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الجزائرية

أكد الرئيس السيسي في بداية اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى ما يجمع مصر والجزائر من روابط تاريخية راسخة. كما وجّه تحياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، متمنيًا للجزائر المزيد من التقدم والازدهار.

التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المشتركة

أشاد الجانب الجزائري بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، مؤكدًا حرص الجزائر على البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في أكتوبر 2024. كما أشاد الوزير الأول الجزائري بافتتاح المتحف المصري الكبير وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.

تعزيز التعاون في مختلف المجالات

ناقش الجانبان ضرورة دفع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم والاتصالات، وتكثيف التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية البناء على نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

التعاون في التنمية والبنية التحتية

تناول اللقاء آفاق توسيع التعاون في مجالات التنمية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية وتعظيم الاستثمارات المتبادلة، مع التأكيد على تشجيع الشركات المصرية على توسيع أعمالها في الجزائر.

الوضع في غزة والملفات الإقليمية

استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفق قرار مجلس الأمن، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي انتهاكات، إلى جانب تعزيز دخول المساعدات الإنسانية والتحضير لعملية إعادة الإعمار. كما أعلن اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الإيجابي الذي قامت به الجزائر في مجلس الأمن دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الأوضاع الإقليمية وتجنب التصعيد

تناولت المباحثات الوضع في عدد من دول المنطقة، مع التأكيد على أهمية منع التصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي



• العلاقات المصرية الجزائرية ذات طابع استراتيجي وتستند إلى روابط تاريخية قوية.

• تقدير التعاون المتنامي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

• الالتزام بتعزيز التعاون في الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم والاتصالات.

• ضرورة البناء على نتائج اللجنة العليا المشتركة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري.

• استمرار مصر في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن.

• اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

• إشادة بدور الجزائر في مجلس الأمن دفاعًا عن القضية الفلسطينية.