بولندا: فضيحة الفساد في أوكرانيا خبر سيئ لبولندا وأوروبا وننتظر توضيحات من كييف!

أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، للصحفيين بأن وارسو تنتظر من كييف توضيحات بشأن فضيحة الفساد الأخيرة.

وقال كوسينياك-كاميش، معلقا على الأنباء الأخيرة حول إجراء مداهمات في مقر أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي:

"هذه ليست أنباء جيدة لأوكرانيا، كما أنها ليست أنباء جيدة لبولندا وأوروبا الغربية. ونحن ننتظر توضيحات رسمية في هذا الشأن".

وأضاف الوزير أن فضائح الفساد من هذا النوع لا تسهل، بل على العكس، تعقد احتمال انضمام أوكرانيا النظري إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن: "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يتحقق دون تحقيق شفافية حقيقية في مجال مكافحة الفساد".

يذكر أن النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أفاد بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) يجريان عمليات تفتيش في مقر يرماك، وذلك في أعقاب فضيحة الفساد التي اندلعت في أوكرانيا. وقد أكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) إجراء عمليات التفتيش في مقر يرماك، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري في إطار التحقيقات الجارية