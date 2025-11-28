تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجيش الملكى المغربى بدوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:36 مساءً - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مساء اليوم مع فريق الجيش الملكي المغربي في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقام المباراة على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

مشوار الاهلى والجيش الملكى فى دور المجموعات

وكان نادي القرن الأفريقي قد نجح فى افتتاح البطولة بانتصار قوي على ضيفه فريق شبيبة الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، ليحصد أول 3 نقاط له وضعته في صدارة المجموعة الثانية. وعلى الجانب الآخر يسعى فريق الجيش الملكي المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجماهير للعودة سريعًا في مجريات البطولة بعد خسارته من يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثاني بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والجيش الملكى المغربى

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها. وخصصت الشبكة قناة HD beIN Sports 1 لبث هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

تنطلق مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.