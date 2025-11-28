الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد جرثومة المعدة أو (H. pylori) واحدة من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا حول العالم إذ تصيب ملايين الأشخاص دون أن يدركوا ذلك، وتكمن خطورتها في أنها قد تستمر لفترة طويلة داخل المعدة دون ظهور أعراض واضحة مما يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في الوقت المناسب وفي هذا المقال نستعرض أبرز أعراض جرثومة المعدة وأهم أسباب الإصابة بها بالإضافة إلى طرق العلاج الأكثر فاعلية.

هل أنت مصاب بجرثومة المعدة دون أن تعلم؟!.. اكتشف الأعراض وطرق العلاج مبكراً قبل فوات الأوان

1.أعراض جرثومة المعدة.

آلام شديدة أو حرقة في المعدة

غالبًا ما تزداد بعد ساعات من تناول الطعام أو عند الجوع.

انتفاخ البطن وكثرة الغازات

نتيجة تأثير البكتيريا على عملية الهضم.

الغثيان أو القيء

وقد تزداد الحالة بعد الأكل مباشرة.

فقدان الشهية ونقص الوزن غير المبرر

بسبب اضطراب الجهاز الهضمي وتغير وظائف المعدة.

التجشؤ المتكرر ورائحة فم كريهة

وهي من العلامات الشائعة المرتبطة بنشاط البكتيريا داخل المعدة.

براز داكن أو وجود دم

وهي علامة خطيرة قد تشير إلى تقرحات في المعدة أو النزيف ويجب عندها مراجعة الطبيب فورًا.

2.أسباب الإصابة بجرثومة المعدة.

تناول الطعام أو الماء الملوثين

وهو السبب الأكثر شيوعًا في الدول ذات جودة النظافة المنخفضة.

مشاركة الأدوات الشخصية أو الطعام مع شخص مصاب

حيث تنتقل البكتيريا من الفم إلى الفم.

ضعف النظافة الشخصية

مثل عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام أو بعد استخدام الحمام.

3.طرق علاج جرثومة المعدة.

مضادات حيوية مزدوجة

يحددها الطبيب للقضاء على البكتيريا بشكل كامل.

مثبطات أحماض المعدة (PPIs)

لتقليل الحمض ومساعدة بطانة المعدة على التعافي.

أدوية لحماية جدار المعدة

تُستخدم في بعض الحالات لتسريع الشفاء.

اتباع نظام غذائي مناسب

تجنب الأطعمة الحارة والدهنية.

الإكثار من الخضروات والزبادي.