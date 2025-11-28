نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل نموا ملحوظا في واردات اليوسفي من المغرب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قفزت صادرات اليوسفي من المغرب إلى روسيا منذ مطلع العام الحالي، وارتفعت المشتريات من المغرب بنسبة 74% وفقا لما أفادت به الهيئة الروسية للرقابة الزراعية.



وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فقد ارتفع حجم الاستيراد من جنوب إفريقيا من 58.2 ألف طن في عام 2024 إلى 82.6 ألف طن في العام الجاري 2025، فيما زادت الواردات من الصين من 61.7 ألف طن إلى 78.6 ألف طن، كما قفزت المشتريات من المغرب من 18.2 ألف طن إلى 31.6 ألف طن.

وفي المقابل، تراجعت الواردات الروسية من اليوسفي المصري بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 51% لتصل إلى 64.5 ألف طن فقط.

وبشكل عام، بلغ إجمالي كميات اليوسفي التي استوردتها روسيا منذ بداية عام 2025 وحتى 23 نوفمبر الماضي 594.3 ألف طن، مسجلة انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن تركيا لا تزال تحتل المرتبة الأولى في قائمة الموردين لروسيا بنسبة 47% من إجمالي الواردات، تليها جنوب إفريقيا بنسبة 14%، ثم الصين بنسبة 13%، فمصر بنسبة 11%، وأخيرا المغرب بنسبة 5%.