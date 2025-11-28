الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد فيتامين د من أهم العناصر الضرورية للحفاظ على صحة العظام ودعم الجهاز المناعي والعمليات الحيوية داخل الجسم ورغم أهميته الكبيرة يعاني الكثير من الأشخاص من نقصه نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس أو اتباع نظام غذائي يفتقر إلى مصادر الفيتامين، ولحسن الحظ تؤكد العديد من المواقع المتخصصة في الصحة أن هناك مجموعة من المشروبات الغنية بفيتامين د والتي يمكن الاعتماد عليها لتعويض النقص بسهولة وتحسين الصحة العامة.

ودّع نقص فيتامين د للأبد.. مشروبات تعوض نقص فيتامين د وتمنح جسمك كل ما يحتاجه للحفاظ على صحة العظام والبشرة

أبرز المشروبات الغنية بفيتامين د.

1. الحليب

يحتوي كل كوب (حوالي 240 مل) على ما يقارب 100 وحدة دولية من فيتامين د.

يعزز صحة العظام والأسنان.

يُعد خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار باعتباره مصدرًا أساسيًا للفيتامين.

2. عصائر الفواكه المدعمة

يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.

مناسب للنباتيين أو لمن لا يفضلون تناول الحليب.

يساعد على دعم الجهاز المناعي وتحسين امتصاص الفيتامينات الأخرى.

3. حليب اللوز أو الصويا

تعتبر بدائل الحليب النباتية مصدرًا ممتازًا لفيتامين د والكالسيوم، خاصة الأنواع المدعمة.

مثالية للنباتيين أو لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

يُفضّل قراءة الملصق الغذائي لمعرفة كمية الفيتامين المضافة لكل نوع.

4. مشروب الكاكاو

بعض أنواع الكاكاو المعلّب تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

خيار لذيذ يناسب الأطفال والكبار خاصة لمن لا يحبون طعم الحليب التقليدي.

5. مشروبات البروتين

غالبًا ما تكون مدعمة بفيتامين د خصوصًا المخصصة للرياضيين وكبار السن.

تساعد على رفع مستوى الفيتامين بسرعة بجانب دعم صحة العضلات والعظام.

نصائح مهمة لتعزيز امتصاص فيتامين د.