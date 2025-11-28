نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشاف مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود اليونانية الألبانية يذهل العلماء في المقال التالي

اكتشاف مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود اليونانية الألبانية يذهل العلماء

يشهد العالم العلمي حالة من الدهشة بعد الإعلان عن اكتشاف مستعمرة عنكبوتية ضخمة وُصفت بأنها أكبر تجمع عنكبوتي طبيعي مُسجَّل حتى الآن، وذلك داخل كهف الكبريت الواقع على الحدود بين اليونان وألبانيا. هذا الكشف غير المسبوق فتح أبوابًا واسعة أمام العلماء لفهم كيفية تكيف الكائنات الحية مع البيئات القاسية والمعزولة تحت الأرض.

كهف الكبريت.. بيئة جيولوجية معزولة وفريدة

يُعد كهف الكبريت واحدًا من أكثر المواقع الجيولوجية تميزًا في أوروبا، حيث يقع داخل منطقة جبلية شاهقة ويمتد عبر ممر ضيق منخفض السقف، تغمره جيوب مائية كبريتية تتكوّن من تفاعل غاز كبريتيد الهيدروجين مع الأكسجين

هذه التفاعلات تنتج مياهًا حمضية جدًا، مما يجعل المكان بيئة قاسية لا تصلها أشعة الشمس مطلقًا، وهو ما أدى إلى تكوّن نظام حيوي منفصل تمامًا عن العالم الخارجي.

أكبر شبكة حريرية على الإطلاق

أظهرت الدراسات الحديثة داخل الكهف نتائج مذهلة، حيث تبيّن أن الشبكة العنكبوتية تمتد على مساحة 106 أمتار مربعة على طول جدار كامل داخل الكهف، وهو رقم غير مسبوق في أي بيئة طبيعية معروفة

كما سجّل الباحثون وجود أكثر من 111 ألف عنكبوت تعيش في هذه المستعمرة الضخمة، في مشهد أقرب إلى مدينة كاملة تتحرك وتعمل في ظلام دامس.

نوعان منعزلان يجتمعان لأول مرة

أحد أهم تفاصيل هذا الاكتشاف هو وجود نوعين مختلفين من العناكب كانا يُعرفان سابقًا بأنهما كائنات تعيش منفردة

وقد تم رصد:

69 ألف عنكبوت من النوع الأول

42 ألف عنكبوت من النوع الثاني

وجودهما معًا في مستعمرة واحدة يُعد تسجيلًا لأول سلوك اجتماعي مشترك بين نوعين كانا يصنَّفان كمنعزلين، الأمر الذي قد يغير نظرة العلماء لسلوك العناكب وتطورها عبر الزمن.

نافذة علمية جديدة لفهم الحياة في البيئات القاسية

يشكل هذا الموقع البيولوجي فرصة استثنائية للباحثين لدراسة:

التكيف مع الظلام الدائم

الحياة في بيئات حمضية قاسية

آليات التعاون بين أنواع لم تُعرف بالتعايش

نمط الغذاء داخل بيئة بلا مصادر طبيعية فوق سطح الأرض

وقد بدأت فرق علمية بالفعل بوضع خطط مكثفة لاستكمال الدراسات البيولوجية داخل الكهف، مع طرح مقترحات لإعلان المنطقة محميّة بيئية أو موقع تراث طبيعي للحفاظ عليها.

حدث علمي قد يغير مستقبل دراسات الكهوف

الاهتمام العالمي بهذا الاكتشاف يتزايد يومًا بعد يوم، فالمستعمرة العنكبوتية لا تمثل مجرد تجمع ضخم، بل نموذجًا كاملًا لكيفية بقاء الكائنات الحية في ظروف شبه مستحيلة

وقد يشهد العالم اكتشافات أخرى مشابهة بعد فتح ملف دراسة البيئات المغلقة والمعزولة حول العالم.