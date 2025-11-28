نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف يجيب على سؤال حول عواقب فضيحة الفساد في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن فضيحة الفساد المتفاقمة في أوكرانيا تضعف البنية السياسية للبلاد وتنذر بعواقب سلبية في المستقبل.

وقال بيسكوف، في تصريح لقناة (VGTRK): "أوكرانيا تشهد باستمرار توسع فضيحة سياسية، فضيحة فساد تهز، في واقع الأمر، النظام السياسي للبلاد من جميع جوانبه".

وأضاف: "ما العواقب المتوقعة؟ من الواضح أنها ستكون بالغة السلبية. لكن توقع طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة أمر صعب، ولا أعتقد أن بإمكان أحد توقعها بدقة الآن. الموقف بالنسبة لأوكرانيا غاية في الصعوبة".

تأتي تصريحات بيسكوف في ظل تطورات متسارعة لـ "عملية ميداس"، التي أطلقتها الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد، والتي بدأت باستهداف رجل الأعمال تيمور مينديتش—المدعو إعلاميا بـ "محفظة" زيلينسكي—ولم تلبث أن وصلت إلى أرفع المستويات في السلطة، حيث وجّه الادعاء اتهامات رسمية إلى وزراء سابقين، من بينهم رؤساء سابقون لوزارتي العدل والطاقة، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء. وامتدت التحقيقات اليوم لتشمل أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، الذي يوصف بـ "الذراع الأيمن" لرئيس نظام كييف، حيث جرت مداهمات في مكتبه صباح اليوم.