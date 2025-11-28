نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة يارون جنوب لبنان.

وأشارت الخارجية إلى أنه هذا الانتهاك "يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببناء إسرائيل جدارين اسمنتيين عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات اليونيفيل إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024)".

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها طالبت في الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة وإلزامها بإزالة الجدارين وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان بما فيها المواقع الحدودية الخمسة.

وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى "استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملًا دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية