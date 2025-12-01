العالم اليوم - هل ما زال محمد صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟.. هكذا أجاب سلوت

انتم الان تتابعون خبر هل ما زال محمد صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟.. هكذا أجاب سلوت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 06:24 مساءً - قال مدرب فريق ليفربول، الهولندي أرني سلوت، أن اللاعب المصري محمد صلاح لا يزال "مهما جدا" للفريق، رغم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة وست هام يونايتد، الأحد.

وأمضى صلاح الدقائق الـ90 في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على دكة البدلاء، لأول مرة تحت قيادة سلوت.

وانتصر "الريدز" بثنائية نظيفة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 8 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وواجه صلاح، منذ بداية الموسم، سيلا عارما من الانتقادات، إلى جانب دعوات باستبداله، والبحث عن بديل آخر لهداف النادي، بسبب تراجع أدائه، وصيامه عن التهديف.

وعقب المباراة، قال سلوت لهيئة البث البريطانية "بي بي سي": "سنلعب 4 مباريات في 10 أيام ونملك لاعبين أصحاب كفاءة. محمد صلاح كان مهما للفريق وسيكون مهما جدا للفريق، لذا دعونا نرى ما سيحدث يوم الأربعاء".

وبخصوص غياب صلاح عن التشكيلة في مباراة وست هام أوضح سلوت: "في كل مرة لا أشرك فيها فلوريان فيرتز، أو الكسندر إيزاييك، أو هوغو إيكيتيكي أو محمد صلاح، يتعلق الأمر بذلك، وأمر مفهوم لأنهم جميعا لاعبون مميزون. محمد صلاح قدم مسيرة لا تصدق في هذا النادي، وسيكون له مستقبل رائع هنا لأنه لاعب خاص جدا".

وعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات مجددا، بعد خسارته آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات.

ويخوض ليفربول 4 مباريات في غضون 10، حيث يلعب مع سندرلاند يوم الأربعاء، ثم ليدز يونايتد يوم السبت المقبل.

ويلعب ليفربول مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 9 من ديسمبر، وأخيرا مع برايتون آند هوف ألبيون يوم 13 ديسمبر.