بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 52.56 نقطة بنسبة بلغت 0.59 في المئة ليبلغ مستوى 8803.71 نقطة.
وتم تداول 316.60 مليون سهم عبر 24057 صفقة نقدية بقيمة 86.96 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 74.72 نقطة بنسبة بلغت 0.90 في المئة ليبلغ مستوى 8242.16 نقطة من خلال تداول 171.35 مليون سهم عبر 15905 صفقات نقدية بقيمة 34.32 مليون دينار (نحو 140 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 49.76 نقطة بنسبة بلغت 0.53 في المئة ليبلغ مستوى 9378.47 نقطة من خلال تداول 145.25 مليون سهم عبر 8152 صفقة بقيمة 52.63 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98.97 نقطة بنسبة بلغت 1.17 في المئة ليبلغ مستوى 8341.6 نقطة من خلال تداول 79.26 مليون سهم عبر 7520 صفقة نقدية بقيمة 19.51 مليون دينار (نحو 59.5 مليون دولار).
