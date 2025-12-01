الذهب يتراجع من أعلى مستوياته
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4221.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر يوم الجمعة ، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمئة إلى 4261.60 دولار للأوقية بحسب وكالة رويترز.
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولار للأوقية.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1483.51 دولار.
