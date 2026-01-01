روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم أن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت عشرات من الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 168 طائرة أوكرانية دون طيار خلال الليلة الماضية.
وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة دون طيار فوق منطقة بريانسك، و25 فوق منطقة كراسنودار، و23 فوق منطقة تولا، و16 فوق شبه جزيرة القرم، و12 فوق منطقة موسكو، تسع منها كانت تحلق باتجاه موسكو، وسبع فوق منطقة كالوغا، و24 فوق مياه بحر آزوف.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.