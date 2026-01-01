روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانيةأعلنت روسيا اليوم أن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت عشرات من الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 168 طائرة أوكرانية دون طيار خلال الليلة الماضية​​​.

وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة دون طيار فوق منطقة بريانسك، و25 فوق منطقة كراسنودار، و23 فوق منطقة تولا، و16 فوق شبه جزيرة القرم، و12 فوق منطقة موسكو، تسع منها كانت تحلق باتجاه موسكو، وسبع فوق منطقة كالوغا، و24 فوق مياه بحر آزوف.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.