الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنانواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، اليوم، بأن الموقع الإسرائيلي المستحدث في تلة الحمامص أطلق طلقات نارية باتجاه مجموعة من العمال، عقب قيام طائرة مسيّرة بإلقاء قنبلة صوتية في محيطهم.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوة إسرائيلية فجّرت، فجر اليوم، مبنى في منطقة باب الثنية غرب مدينة الخيام، كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجراً جرافة في محيط حي أبو اللبن ببلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان قد دخل حيّز التنفيذ خلال شهر نوفمبر الماضي، ونصّ على انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوماً، غير أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط عقب تمديد المهلة، ولا يزال يواصل خروقاته التي تجاوزت 7 آلاف خرق جوي وأكثر من 2400 نشاط عسكري.