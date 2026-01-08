لمنع جدل توزيع الميراث.. خدمة جديدة لـ تصفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - يقف الكثيرون من الأخوة، على عائق تقسيم الميراث؛ لأنهم لا يفقهون كيفية تقسيمه شرعًا، لذا حاولت وزارة العدل حل تلك الأزمة للمواطنين السعوديين، من خلال منصة ناجز.

أتاحت منصة ناجز خدمة جديدة للمواطنين، ألا وهي خدمة تصفية التركات وكيفية حسابها، من أجل تقسيم الحساب الشرعي لميراث الورثة، لذلك يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن كيفية استخدام خدمة تصفية التركة بخطوات بسيطة.

خطوات تصفية التركات عبر منصة ناجز