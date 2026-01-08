لمنع جدل توزيع الميراث.. خدمة جديدة لـ تصفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - يقف الكثيرون من الأخوة، على عائق تقسيم الميراث؛ لأنهم لا يفقهون كيفية تقسيمه شرعًا، لذا حاولت وزارة العدل حل تلك الأزمة للمواطنين السعوديين، من خلال منصة ناجز.
أتاحت منصة ناجز خدمة جديدة للمواطنين، ألا وهي خدمة تصفية التركات وكيفية حسابها، من أجل تقسيم الحساب الشرعي لميراث الورثة، لذلك يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن كيفية استخدام خدمة تصفية التركة بخطوات بسيطة.
خطوات تصفية التركات عبر منصة ناجز
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز.
- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- اختر الحالة الاجتماعية.
- حدد خدمة حساب المواريث.
- انقر فوق أيقونة تقديم طلب جديد.
- املأ البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- اضغط على أيقونة احسب، وستظهر قيمة حصة كل فرد من الميراث الشرعي.