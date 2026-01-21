آرسنال يواصل الصدارة.. ترتيب دوري ابطال اوروبا 2025-2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 05:15 مساءً - يهتم العديد من الجمهور الكروي، بالتعرف على ترتيب دوري ابطال اوروبا 2025-2026 وذلك بعد انتهاء مباريات يوم أمس الثلاثاء، التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة البطولة، حيث اشتعلت المنافسة بشكل غير مسبوق وبالأخص مع قرب حسم بطاقات التأهل المباشر للدور السادس عشر.

ترتيب دوري ابطال اوروبا

حيث خسر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بودو جليمت النرويجي، وبذلك فقد استقر رصيد السيتي عند 13 نقطة، بينما فاز فريق ريال مدريد على نظيره موناكو ليواصل المنافسة على صدارة ترتيب دوري اوروبا، فيما جاءت ترتيب الفرق الأولى بالدوري ليتمثل كما يلي:

فريق آرسنال برصيد عدد 21 نقطة. فريق ريال مدريد رصيد 15 نقطة. فريق بايرن ميونخ بعدد 15 نقطة فريق توتنهام برصيد 14 نقطة.

جدير بالذكر إن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، تكون بنظام الدوري الواحد وبمشاركة 36 فريق، حيث يتمكن المركز من الاول إلى الثامن عشر من التأهل فورًا لدور ثمن النهائي.

أما عن الفرق التي تكون من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، فستقوم بنظام الذهاب والإياب لتتمكن من حجز مقاعدها في الدور السادس عشر.